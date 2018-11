Roma, Di Francesco: «La determinazione non si compra al supermercato. Sento la fiducia del club. Olsen ok, Pellegrini fuori»

La Roma ha l’opportunità di riscattarsi contro il Real Madrid e tranquillizzare un ambiente esausto dall’andamento altalenante della squadra. Di Francesco in conferenza stampa ha fatto appello a determinazione e continuità: «La voglia e il desiderio di vincere le partite non si compra al supermercato bisogna fare una fase difensiva adeguata e una offensiva fatta con cattiveria e determinazione. Aver perso contro l’Udinese mi ha dato un fastidio enorme». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.



La partita contro l’Udinese. «Se uno leggesse i dati senza guardare il risultato direbbe che è stata una partita vinta facile. La voglia e il desiderio di vincere le partite non si compra al supermercato bisogna fare una fase difensiva adeguata e una offensiva fatta con cattiveria e determinazione. Averla persa mi ha dato un fastidio enorme.



Infortuni. «Pellegrini non sarà a disposizione per il Real e l’Inter, mentre Olsen farà l’ultimo provino oggi ma gli esami strumentali fatti questa mattina sono buoni.



L’assenza del gol. «Si lega ai tanti dati che dovrebbero essere positivi, ma poi diventano negativi. Bisogna credere di più in più quello che facciamo in area. Il lavoro sulla testa dei ragazzi e il lavoro di campo, solo questo ti permette di tirarti fuori, ma anche la possibilità di avere subito una gara per dimostrare che non siamo quelli di Udine«.



Il futuro. «Ho sempre sentito grande fiducia da parte della società poi è normale che il calcio è il calcio e serve arrivare primi nel girone. In Champions abbiamo una buona classifica e potremmo farla diventare ottima con una buona prestazione».



Manolas. «Oggi farà l’ultimo test, con probabilità sarà della partita».



La cattiveria. «L’allenatore è lo stesso che con cattiveria e determinazione ha portato la squadra a essere sempre aggressiva in area avversaria. La cattiveria è una cosa astratta lo sanno bene che calciando in porta scherzando e ridendo hai meno possibilità di segnare. L’allenatore deve raddoppiare ed è quello che sta facendo, io l’esame di coscienza me lo faccio tutti i giorni».



Il Real Madrid. «Real è simile a quello precedente, non vedo grandi differenze. A livello psicologico invece le vedo. È un momento totalmente differente per entrambe le squadre rispetto all’andata».



Il cambio tecnico nel Real Madrid. «È molto simile rispetto al Real precedente e in base alle caratteristiche degli altri calciatori. A livello psicologico vedo le differenza, all’andata venivano da un ottimo momento, questo è un momento differente rispetto a come affronteremo la partita».



Perdere aumenterebbe la frustrazione. «Giochiamo prima la partita. È giusto mandare messaggi positivi, affronteremo la partita con determinazione raddoppiando quello che bisogna fare in campo. Il mondo e la vita non è fatta solo di abbattersi e mollare. Il difetto più grande di cui vi ho parlato quest’anno è la continuità. Torna vero? Dobbiamo essere bravi a trasformarla da negativa a positiva».



Centrocampo a tre. «Di formazione non voglio parlare non dare vantaggi agli altri. Non ho ancora deciso nulla, nemmeno il sistema di gioco. Sto pensando a tutto e dire oggi che giocherò a tre, quattro e cinque, posso solo dire che tutti hanno la possibilità di scendere in campo. Vedremo nell’ultimo allenamento e potrebbero esserci anche sorprese».



Cambio Roma rispetto all’andata. «Siamo cambiati come identità di squadra ma non è sufficiente questa crescita. C’è ancora un percorso da continuare per non incappare nelle trappole. Troppi indizi ci fanno capire che mancano determinati lavori. È cambiata la condizione e la crescita di alcuni giovani e devi aspettarti alti e bassi è la crescita dei giocatori a tutti i livelli».



La reazione di Kluivert al cambio. «Mi è nuova, non l’ho vista e non l’ho sentita e nessuno mi ha detto che ha avuto reazione particolari. Ci parlerò, non ho visto la tv la vedo con l’audio a zero. Dopo glielo chiedo».



Una promessa ai tifosi. «Non è domani, deve essere sempre: dare il massimo per la maglia e rispetto per chi verrà allo stadio. La Roma in Champions ha fatto un percorso importante, ma non siamo felici. Mi auguro di avere un altro viso dopo la gara di domani. Bisogna promettere di dare il massimo. Questo il tifoso deve chiedere, se invece mi viene a parlare di formazioni e scelte mi incavolo. Il tifoso ci deve chiedere impegno e serietà. Noi dobbiamo darlo perché deve far parte del nostro modo di essere».



Crollo del Real Madrid. «Anche noi abbiamo avuto una sconfitta, quella di domani sarà una partita a se, vale per il Real e per la Roma e ricordiamo che stiamo giocando contro i campioni d’Europa non una squadretta. Bisogna fare una grande partita, non mi sono dato una spiegazione su di loro».

