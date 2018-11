Roma, Di Francesco: «I soliti errori e la fragilità...»

«Avevamo tante assenze e una squadra giovane. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Real Madrid. Poi i soliti errori e la fragilità, ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare». Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, si è detto preoccupato anche in vista della prossima sfida con l'Inter, visto che, ha detto, «mancheranno di sicuro Dzeko, De Rossi, El Shaarawy e Pellegrini».

