Roma, Di Francesco: «Ho bisogno della presenza di De Rossi. Con il Genoa sarà un nuovo inizio»

Ieri De Rossiha fatto un terzo dell’allenamento, ma sarà convocato al di là delle risposte che mi darà oggi nel primo allenamento reale. Lui ha il desiderio che stia con la squadra ed io ho il desiderio che lui stia con noi. Quello di domani deve essere un nuovo inizio, una ripartenza. Siamo tutti in discussione, a partitre dalla partita contro il Milan ero in discussione. Fa parte del nostro lavoro e va affrontato nel modo giusto. Va caricata ma non troppo dal punto di vista emotivo. Pallotta distante? La società è stata strutturata in questo modo e dirlo adesso che le cose vanno male ha poco senso. I mieri riferimenti nella società li ho e il primo è Monchi». Sono le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Genoa. Ultimo aggiornamento: 14:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA