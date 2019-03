La Roma si è specializzata nel subire gol da “Oggi le comiche”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa di Eusebio Di Francesco fa acqua da tutte le parti: i match in cui i giallorossi non hanno preso gol sono appena 8 su 35 giocati. Passando in rassegna tutti le reti incassate da Olsen e Mirante, appare chiaro che alcune potevano essere evitate se solo difesa e centrocampo avessero prestato più attenzione ai movimenti e alle infilate degli avversari. Tra i più colpevoli dei 54 gol subiti in tutte le competizioni è Federico Fazio: lento come in occasione di quello realizzato dal Sassuolo all’Olimpico in cui gli sfugge Babacar, e disattento come contro la Lazio al derby di andata quando Immobile che gli ruba palla dopo che l’argentino se l’allunga verso la sua porta. Complice, a volte, è stato anche Manolas come nel pareggio del Cagliari (in 9 per via di due espulsioni) avvenuto al 95’: Sau viene servito con un lancio da centrocampo e il greco sbaglia a intercettare consentendo all’attaccante di dirigersi indisturbato verso la porta di Olsen.A volte, però, il reparto difensivo è stato messo in difficoltà dalla negligenza del centrocampo: è accaduto con il Milan a San Siro quando Nzonzi (anche qui al 95’) sbaglia un passaggio nella sua trequarti verso El Shaarawy, Calabria intercetta e serve Higuain che verticalizza per Cutrone. Errore fotocopia del francese a Frosinone, ma questa volta è stato complice Olsen che para ma deviando la sfera in rete. A Napoli i giallorossi sono rimasti imbambolati sul gol di Mertens: 7 romanisti in area contro solo 3 azzurri, nessuno è riuscito a marcare il belga servito da Callejon che trova la rete del pari, mentre nel 2 a 2 in casa contro il Chievo Stepnski, spalle alla porta, ha tutto il tempo di girarsi e segnare senza che nessuno si opponga. Tornando all’attualità il primo gol incassato nel derby è nato da fallo laterale, con Correa che non deve far altro che far sfilare la palla per smarcare Fazio e Caicedo pensa al resto. Qualcosa di simile è accaduta a Udine: fallo laterale di Samir, colpo di tacco al volo di Pussetto (marcato da Fazio) per De Paul che smarca Santon e Jesus segnando l’1 a 0. In ambito europeo, invece, la Roma è risultata più attenta fatta eccezione delle due gare contro il Real Madrid e quella in trasferta con il Viktoria Plzen, ma in questo ultimo caso i giallorossi erano già qualificati agli ottavi.Gian