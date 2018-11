Roma, Di Francesco: «De Rossi fuori contro Fiorentina e Cska. Ci serve più aggressività»

«De Rossi non sarà convocato, non ci sarà nemmeno con il Cska Mosca e difficilmente sarà disponibile con Sampdoria. Manolas ha fatto oggi il primo allenamento e sarà disponibile per la gara di domani. Patore e Kluiver saranno convocati. Mi auguro di vedere più aggressività e la capacità di non abbassarsi tanto. È un atteggiamento che dobbiamo ritrovare con continuità e non alternarlo, spero che la squadra dia continuità a quello a cui lavoriamo», lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Fiorentina. © RIPRODUZIONE RISERVATA