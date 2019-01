Roma, Di Francesco: «De Rossi è a disposizione per Bergamo. Florenzi e Pellegrini in dubbio»

«Sono contento di come ha reagito De Rossi, a differenza del Genoa in cui l’ho convocato per il sostegno morale adesso lui è a disposizione. Non ha i minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito bene. Siamo soddisfatti di questa prima settimana e spero che rimanga così anche nelle prossime. Abbiamo avuto problemi ficisi con Florenzi e Lorenzo Pellegrini che sono in dubbio». Lo ha detto il tecnico della Roma Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Atalanta. © RIPRODUZIONE RISERVATA