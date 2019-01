Roma, Di Francesco: «Deluso ma non mi dimetto»

«C'è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per una prestazione vergognosa sotto tanti aspetti». Queste le parole del tecnico della Roma, Eusebio di Francesco, dopo il pesante ko 7-1 in Coppa Italia al Franchi con la Fiorentina. «Dimissioni? Non voglio dare titoli, lasciamo perdere questi discorsi, nella mia testa non c'è mai questo pensiero. La cosa che mi dispiace di più è che nel momento difficoltà si perde la testa -prosegue l'allenatore abruzzese-. Ho sempre detto che siamo ancora malati poi determinate considerazioni non le devo fare io. Le valutazioni a caldo vengono di pancia e non dalla testa». «Ci ricadiamo sempre con grande facilità, parlo dell'aspetto mentale. In primis ci metto la testa, la capacità di non uscire dalla partita nei momenti di difficoltà, non disunirsi. La sensazione più brutta è questa dopo la gara. Ora il Milan, è la fortuna del calcio, potersi rifare», conclude.

