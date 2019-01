Roma, Di Francesco: «Come al solito ci siamo complicati la vita»

Ultimo aggiornamento: 17:46

«Come al solito ce la siamo un po' complicata». Eusebio Di Francesco si esprime così, ai microfoni di Sky, dopo la vittoria sofferta della sua Roma contro il Torino. «Nel primo tempo meritavamo anche un vantaggio più ampio, dovevamo essere più smaliziati. E poi non si può andare sempre a 200 all'ora», sottolinea il tecnico giallorosso. «C'è grande voglia da parte di questi giovani che vogliono andare sempre ad attaccare e invece a volte bisogna anche un pò addormentare la partita. Ma poi c'è stata una dimostrazione di grande forza e la capacità di reagire nel modo giusto dopo i due gol», evidenzia Di Francesco, che non fa drammi per le occasioni sprecate da Dzeko. «Lui è troppo importante per noi e oggi ha giocato veramente bene per la squadra, anche se è mancato in fase conclusiva. Questi non sono i suoi gol, purtroppo lui deve fare quelli difficili e mi auguro ricominci presto perché ne abbiamo bisogno». Ancora una menzione speciale per Zaniolo, che oggi ha segnato il suo secondo gol in serie A: «Ha caparbietà e forza fisica, è un ragazzo che non molla niente. È un giocatore che rompe i ritmi degli avversari e anche oggi ha recuperato tanti palloni nella loro metà campo. Si allena come gioca e questo credo sia l'aspetto più importante per un giovane».