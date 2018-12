Roma, Di Francesco: «Ci serve una preghiera per gli infortuni. Manolas quasi out»

«Fazio è recuperato, Manolas invece ha avuto un colpo in partitella, ma il suo utilizzo è al 50%. Domani valutaremo le sue condizioni, ha preso un brutto colpo e quasi non cammina. La speranza è che possa recuperare in tempi brevi. Pastore domani non partirà titolare. La cosa migliore è una bella preghiera che ci permetta di rimetterci in sesto». Lo ha detto il tecnco della Roma Di Francesco alla vigilia della partita contro il Cagliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA