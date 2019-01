Roma, Di Francesco: «C'è da lavorare sulla difesa. La Fiorentina? Vogliamo la semifinale»

Eusebio Di Francesco tira fuori la grinta nonostante la rimonta dell’Atalanta subita domenica pomeriggio. Domani con la Fiorentina la Roma si gioca l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, l’unica competizione in cui realisticamente i giallorossi possono sperare di alzare un trofeo: «Ci teniamo tanto, in Coppa c’è voglia di andare avanti e c’è maggiore attenzione. Pensavamo di aver trovato equilibrio in fase difensiva, ma queste due partite ci hanno fatto capire che dovremo lavorare ancora tanto anche sotto l’aspetto mentale di abnegazione e attenzione». Ecco le parole del tecnico a Roma tv.

L’Atalanta. «La fortuna nel calcio è che ti puoi sempre rifare. Con l’Atalanta è stata un partita dal bicchiere mezzo pieno perché abbiamo fatto un grande primo tempo e un secondo tempo deficitario che non possiamo permetterci. Dobbiamo crescere e nella partita di domani non abbiamo margini di errore»

Le assenza con il Milan. «Cristante e Nzonzi hanno giocato con maggiore continuità e li sfrutterò con la Fiorentina. Pellegrini ha avuto dei problemi fisici in precedenza. Ora c’è la Fiorentina e non ho la testa da altre parti».

Partita da tanti gol. «Pensavamo di aver trovato equilibrio in fase difensiva, ma queste due partite ci hanno fatto capire che dovremo lavorare ancora tanto anche sotto l’aspetto mentale di abnegazione e attenzione. Il giocatore deve sempre pensare in negativo, che da un momento all’altro può succedere qualcosa e a volte siamo stati un po’ troppo distratti per quella che deve essere l’attenzione di una squadra che deve arrivare in Champions».

Muriel. «A livello tattico hanno cambiato poco. Lui accende l’entusiasmo per le sue giocate, l’ho avuto a Lecce alle prime armi, ha delle grandi potenzialità. Se in giornata è straordinario e mi auguro che non sia domani».

Coppa Italia. «Ci teniamo tanto, in Coppa c’è voglia di andare avanti e c’è maggiore attenzione. Cercheremo di andare in semifinale anche se ci saranno tanti tifosi viola».

