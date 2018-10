Roma, Di Francesco: «Peccato, ma il pari è giusto»

A fine gara Eusebio Di Francesco ha qualche rimpianto, ma ammette che il pari è giusto: «Dispiace - dice il tecnico della Roma - aver preso gol al 90', ma il Napoli ha meritato alla fine per quella che è stata la partita. Noi avevamo tanti calciatori non al massimo e infatti nella ripresa ci siamo abbassati un pò troppo, ma abbiamo avuto le nostre chance. Infatti nel finale De Rossi e Manolas ci hanno lasciato per strada». Di Francesco, però, elogia la squadra: «Ho visto un'ottima prestazione, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, ma siamo stati combattivi e questo è importante. Siamo solo alla 13/a gara ufficiale e ci lavoriamo perché possiamo migliorare. Abbiamo potenzialità importanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA