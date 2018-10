Roma, Di Francesco: «Abbiamo avuto continuità di gioco, la squadra mi è piaciuta»

Una tripletta di Dzeko, e i gol di Under e Kluivert. La Roma rifila una 'manità al Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League e conferma di aver ripreso a correre. La crisi per la squadra di Eusebio Di Francesco sembra alle spalle, merito anche del ritiro a Trigoria deciso dopo il ko di Bologna. «Sicuramente ci ha fatto bene, ci siamo riuniti e ci siamo detti che così non andava bene» ammette a fine partita Dzeko (dopo la dedica al giovane terzino della Primavera, Calafiori, infortunatosi in Youth League), che sembra avere un conto aperto col Viktoria Plzen. Il bosniaco infatti in carriera ha già rifilato 9 reti alla formazione ceca. «È vero, li conosco, anche quando stavo al Teplice ho segnato. Questa penso sia la mia prima tripletta in Champions e sono contento» spiega, aggiungendo però che «a mio avviso non siamo nemmeno vicini al nostro massimo, ma aver vinto le ultime tre ci dà fiducia. Il Real ha perso a Mosca? Sono sorpreso ma in Champions tutte le partite sono difficili. Adesso le prossime due gare col Cska diventano importantissime». Ovviamente soddisfatto Di Francesco. «La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo lavorato per interpretare al meglio questo 4-2-3-1. Abbiamo messo la partita subito nella direzione giusta, in Champions non è mai facile vincere ma abbiamo continuato a giocare anche per far divertire la gente e poi fare tanti gol per il girone è sempre importante» ricorda il tecnico giallorosso, soffermandosi sul nuovo corso tattico: «Cercavo delle soluzioni giuste per la squadra, a Roma non è mai troppo facile sperimentare. Abbiamo preso schiaffi a destra e sinistra, ma cercando sempre di far rendere al meglio i giocatori. Non volevo modificare del tutto il mio 4-3-3, poi mi sono reso conto che dovevo cambiare qualcosa, e devo dire che ho avuto le risposte che volevo - confessa Di Francesco -. Adesso stiamo trovando la quadratura giusta e cercherò di cambiare il meno possibile. Sono contento di quello che i ragazzi stanno mettendo in campo, e felicissimo per Dzeko. In Europa l'ambizione è ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso e con questi atteggiamento siamo sulla strada giusta».



Ultimo aggiornamento: 23:52

