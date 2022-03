Lunedì 21 Marzo 2022, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:16

Un’iniezione di gioia che la piazza romanista aspettava da tempo. La vittoria del derby in soli 45 minuti ha ridato entusiasmo ai tifosi reduci da una stagione di alti bassi e che, nonostante i tre punti contro la Lazio, difficilmente vedrà i giallorossi qualificarsi in Champions. “La domenica perfetta” l’ha intitolata Daniele De Rossi sui social, effettivamente nulla è andato storto: il gol dopo un minuto di Abraham con la Curva Sud ancora alle prese con la coreografia, il raddoppio dell’inglese e la punizione sotto l’incrocio di Pellegrini. Nessuno si azzardava nemmeno a sognare una prestazione del genere, soprattutto dopo quelle contro Udinese e Vitesse, ma evidentemente Mourinho è stato in grado di preparare la partita alla perfezione azzardando l’esclusione di Zaniolo, uno dei giocatori più rappresentativi.

Abraham l'eroe

Un tema, quello di Nicolò, che sarà sviscerato nei prossimi giorni, oggi è tempo di festeggiamenti e sui social sono migliaia i messaggi diretti a Tammy Abraham. In una manciata di mesi e con 23 gol all’attivo in stagione è riuscito a entrare nei cuori di tifosi, grazie anche alla sua carica, la gioia nel sentire l’inno, la risposta da signore agli ululati razzisti e quel legame spontaneo che si è creato con la gente di Roma. Nulla di forzato o teatrale, Tammy ama il contatto con i tifosi e sempre disponibile a scattare selfie e firmare autografi, ogni volta che la Roma gioca all’Olimpico lui parcheggia la sua auto fuori lo stadio proprio perché vuole immergersi tra l’affetto della gente.

Il fattore Mou

Lo ha voluto Mourinho a Roma: la scorsa estate ha chiesto a Tiago Pinto di andarlo a prendere immediatamente a Londra, lui ha obbedito e nel giro di tre giorni Tammy ha cambiato casacca. Lo Special One è stato l’ago della bilancia, a Roma è diventato un Re, la tifoseria è compatta con lui perché rappresenta la garanzia di qualità e di un futuro a cinque stelle.

Pellegrini profeta in patria

E poi Pellegrini, il capitano: quando ha esultato dopo la punizione magistrale, ha mostrato le orecchie al pubblico. Il motivo? Le troppe critiche che gli sono piovute addosso dopo qualche prestazione sbagliata. Lorenzo è diventato un profeta in patria, sotto gli occhi orgogliosi di Francesco Totti che già qualche anno fa gli ha passato simbolicamente la fascia di capitano.