Roma, Pinto opziona Demir e Akman: ecco chi sono i due talenti del Galatasaray

Si chiude il caso Nicolò Zaniolo con la cessione al Galatasaray. Una vendita che porterà nelle casse della Roma 16,5 milioni più bonus e l’opzione su Yusuf Demir e Efe Akman. Che significa? Che quando il Galatasaray vorrà venderli dovrà prima chiedere alla Roma.

Demir e Akmar, i profili

Il primo, Demir, è un centrocampista offensivo di origini turche classe 2003, è approdato in Turchia nel 2022 dopo tre anni al Rapid Vienna e una parentesi in prestito al Barcellona. Con i blaugrana la sua avventura è finita dopo 9 partite (alla decima sarebbe scattato il riscatto obbligatorio) ed è stato rispedito al mittente. È entrato anche nel giro della nazionale austriaca debuttando conto le Isole Faroe, ma non è mai partito titolare.

In campionato con il Galatasary ha totalizzato appena cinque presenze su 23 partite e anche il club non è riuscito mai a partire dal primo minuto. Un prospetto che la Roma seguiva già da tempo e che con l’occasione ha opzionato assicurandosi la possibilità di acquistarlo qualora dovesse esplodere. Il secondo è meno conosciuto, Efe Akman è un 2006 (16 anni) è figlio di Ayhan Akman ex centrocampista del Galatasary. Gioca nell’Under 19, ma non ha ancora esordito in prima squadra. È un centrocampista difensivo di piede destro, ma all’occorrenza sa fare anche la mezz’ala.