Roma, De Sanctis: «Per Zappacosta abbiamo accettato le condizioni del Chelsea»

«Davide Zappacosta arriva in prestito per sei mesi con rinnovo automatico fino a giugno 2020 se non dovessero arrivare le condizioni eccezionali che riguardano il mercato bloccato del Chelsea in entrata», lo ha detto Morgan De Sanctis durante la conferenza stampa del terzino. Il dirigente ha poi continuato: «Le condizioni eccezionali sono determinate da una cautela che il Chelsea ha preso per il mercato bloccato in entrata. Noi per acquisire Zappacosta, che è un giocatore importante, dovevamo accettare queste cautele. Il giocatore resterà un anno e poi si faranno le considerazioni del caso». Ultimo aggiornamento: 19:03





