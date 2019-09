Roma, De Sanctis: «Gli infortuni non sono un alibi. L'aiuto di Baldini sul mercato? Domanda maliziosa»

Come prassi Morgan De Sanctis ha accompagno in conferenza stampa Chris Smalling per la sua presentazione. Il dirigente ha chiarito il caso infortuni arrivati a 5 da inizio stagione: «Voglio scansare ogni tipo di alibi. Si è parlato di Trigoria e dei campi d’allenamento, ma è stata fatta una ristrutturazione nello staff sanitario e ci aspettiamo di avere meno infortuni». Poi su Baldini e il suo apporto nel portare i calciatori della Premier: «Domanda maliziosa, risponderà Petrachi».

Infortuni muscolari. «L’anno scorso abbiamo avuto problemi in un numero non regolare. Quest’anno le cose sono cominciate non nel verso giusto, ma voglio scansare ogni tipo di alibi. Si è parlato di Trigoria e dei campi di d’allenamento, ma è stata fatta una ristrutturazione nello staff sanitario e ci aspettiamo di avere meno infortuni. Ai calciatori offriremo tutte le facilities per allenarsi bene e quindi aspetteremo un periodo più lungo per essere preoccupati. Vorrei che all’interno di Trigoria si portasse avanti una cultura della responsabilità piuttosto che dell’alibi, siamo attenti a tutto e lo saremo per tutta la stagione».

Smalling senza diritto di riscatto. «Nella rosa abbiamo inserito quattro giocatori con questa formula: Mkhitaryan, Zappacosta, Kalinic e Smalling. Il profilo, il momento di questi giocatori, la necessita della Roma e la loro ci fa stare tranquilli che queste sono operazioni ben fatte. Poi più avanti si faranno altre valutazioni, siamo convinti che con questi giocatori sia stato fatto tutto nella maniera migliore».

Prestiti secchi. «Sul progetto penso sia più adatto Petrachi a rispondere e a dettagliarla bene. Riguarda una parte alta della prima squadra che io non posso permettermi di affrontare. Sono quattro i prestiti, tre dalla Premier, lì ci sono opportunità importanti e questa ultima fase ci sono grandi giocatori. Non si escludono grandi campionati, è la qualità del calciatore che deve soddisfare la Roma».

Il ruolo di Baldini per l'acquisto dei giocatori in Premier. «Domanda che trovo maliziosa. Sono arrivati grandi giocatori, la provenienza è casuale perché è arrivato anche Kalinic dalla Spagna».

