Roma, De Rossi e Zaniolo idoli dei tifosi. Di Francesco vola a Francoforte al coaches meeting

è tornato il sorriso dopo il pareggio agguantato contro ile la prestazione convincente della squadra. A trascinare i compagni è statoche con il suo carisma ha guidato centrocampo e difesa verso una parziale riscossa dopo la disfatta di Firenze. È il capitano giallorosso il più acclamato dal pubblico, sia ieri allo stadio che sui social: l’immagine che ha più commosso i tifosi è stata a fine partita quando sfinito è tornato negli spogliatoi, erano quasi quattro mesi che De Rossi non giocava 90’ a causa del problema cartilagineo al ginocchio. Nel pomeriggio Daniele ha svolto un allenamento defaticante assieme a chi ha giocato ieri, a Trigoria, però, non c’eravolato a Francoforte per al "coaches meeting” organizzato dall’Uefa, a cui hanno partecipato i migliori tecnici d’Europa. A prendersi gli applausi contro il Milan prima, durante e a fine partita è stato ancheche in attesa del rinnovo del contratto: il procuratore Claudio Vigorelli sta trattando Monchi sulla base die più bonus fino al 2024. Il padre del centrocampista non vorrebbe inserire nell'accordo una clausola rescissoria perché il suo sogno sarebbe vedere il figlio leader con la maglia giallorossa.