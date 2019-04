De Rossi vola a Barcellona: visita alla clinica Corachan per accorciare i tempi dell'infortunio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

le sta provando tutte per non lasciare sola la Roma e tornare in campo prima del previsto. Questa mattina il centrocampista è partito perper farsi visitare alla clinicadopo che ieri gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al flessore della coscia destra rimediata nel corso della gara contro. Si tratta di uno stop di circa, la speranza di Daniele è rientrare per fine campionato in occasione delle partite contro. Prima di De Rossi si sono sottoposti alle cure della clinica spagnola anche Patore, Perotti, Dzeko ed El Shaarawy (gli ultimi due solo per un consulto), il centro medico di Barcellona è considerato tra i migliori di tutta la nazione con strutture all’avanguardia per medicina riparativa. Nel centro catalano è possibile trovare la M2RLAB compagnia di biomedicina fondata nel 2015, che utilizza tecnologie avanzate di terapia cellulare per la ricostruzione di muscoli, della pelle e altri tessuti.