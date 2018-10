Roma, De Rossi recupero a rilento. De Francesco visita il Centro di Preparazione Paralimpica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza 11 giocatori convocati in nazione e con i tre infortunati(in dubbio il recupero per la Spal) alle prese con le terapie,ha aggregato alla squadra alcuni calciatori della Lsquadra che milita nel campionato di Serie D. I ragazzi allenati da Marco, insieme con alcuni giocatori della Primavera, hanno partecipato alle esercitazioni tattiche e a una partitella finale. In mattina il tecnico è stato ospite della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) e ha assistito all’allenamento della Nazionale azzurra non vedenti di calcio a 5: «È stata una bellissima esperienza. E mi auguro veramente di poter portare questi ragazzi a Trigoria per fargli conoscere i nostri giocatori. Nella vita e nello sport ci vuole passione e questi ragazzi ne sono un esempio grandissimo. È davvero bello vederli in azione: ci insegnano l’amore non solo per lo sport ma anche per la vita e il desiderio di andare oltre gli ostacoli», ha detto l’allenatore giallorosso a Roma tv. Sempre nel corso della mattinaè stato il protagonista dell’iniziativa “A scuola di tifo” presso una scuola della Capitale: «Contento di aver partecipato all’evento organizzato Roma Cares. È sempre bello poter incontrare, parlare con i bambini e vederli sorridere».