Roma, De Rossi parte per l'Argentina: «Sarà una grande emozione»

Ultimo aggiornamento: 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarà un lungo viaggio, ma vivrò una grande emozione».assieme alla moglie e attrice Sarahsono partiti alle 19.45 per Buenos Aires con un volo Alitalia AZ 680 che atterrerà nella capitale argentina alle 6.50 (ora locale). Un scelta di vita, quella del centrocampista, che trascorrerà i prossimi mesi con il Boca Juniors dopo aver ricevuto il ben servito dalla Roma di. La coppia è arrivata allo scalo romano intorno alle 20.30 ed è entrata al Terminal 1 dove è presente l’Alitalia Lounge. «Adesso c’è un po’ di confusione con le valige e il lungo viaggio. Fatemi andare altrimenti questa nuova avventura non comincia rischio di perdere il volo (ride ndc). Totti? non mi ha dato consigli, ma aveva il fiatone mentre correva. Ci sta tempo per parlare del Boca, non ho espresso desideri per il mio compleanno, oggi ho fatto qualche giro per la città».