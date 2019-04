Roma, De Rossi inaugura il XV Sport Festival del Marymount: «Lo sport insegna ad accettare il prossimo»

Ultimo aggiornamento: 18:37

ospite d’eccezione questo pomeriggio allain Via di Villa Lauchli (zona Cassia) per l’inaugurazione dei, delle mini-Olimpiadi che si disputeranno presso alcune strutture del Coni che hanno lo scopo di promuovere i valori dello sport, per celebrare l’unità delle scuole ed esaltarne la multiculturalità. Il capitano giallorosso è salito sul palco davanti a circatra studenti e genitori per raccontare la propria testimonianza e augurare buona fortuna ai giovani atleti partecipanti: «È un onore essere qui, vi invidio perché mi sarebbe piaciuto tanto partecipare a un evento del genere quando avevo la vostra età», racconta Daniele. Il centrocampista ha sottolineato la multiculturalità dell’evento (composto da 6 discipline tra cui nuoto, tennis, atletica, basket, pallavolo e calcio) facendo appello al rispetto e alla coesione, evidenziandone l’importanza per il futuro: «Vivete questa manifestazione con competitività, ma guardatevi sempre negli occhi e scoprite quello che è più distante da noi: ogni religione, Stato e colore. Quando uscirete da queste scuole meravigliose ci saranno più possibilità per il futuro e vi rimarrà un grandioso insegnamento su come si vive assieme agli altri». De Rossi ha poi risaltato: «È una grande manifestazione fatta per insegnare che valori li può trasmettere lo sport in generale, ma sopratutto quello di squadra. Il consiglio che posso dare è vivere questa avventura al 100% secondo dopo secondo, io ormai ho quasi 36 anni e ancora ricordo perfettamente ogni minuto dei miei primi tornei che facevo nelle giovanili con la Roma e parlo di 22 anni fa». Marymount International School è la prima scuola internazionale in Italia, fondata nel 1946 dalle Suore del Sacro Cuore di Maria Vergine Immacolata (RSHM) per offrire loro un’istruzione che affonda le radici nell’internazionalità e nel multiculturalismo. La Marymount International School fa parte di 19 scuole in tutto il mondo che condividono gli stessi valori e principi.