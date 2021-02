Roma, De Rossi: «Follia criticare Fonseca, ma non si deve accontentare di vincere solo con le piccole»

«Mettere in discussione Fonseca è follia». Così Daniele De Rossi in diretta con Christian Vieri su Twich ha commentato le recenti polemiche sull’allenatore della Roma: «È quarto in classifica, la Roma affronterà Udinese e Benevento, magari tra due settimane non sarà neanche più quarto. Ha vissuto alti e bassi ed è innegabile che contro le squadre più forti la Roma stia facendo più fatica. Non ci si può accontentare di vincere con le piccole e perdere degnamente come domenica sera, bisogna ambire a qualcosa di più. Per il gioco e per i risultati la Roma è in piena linea se non qualcosa in più. Non sono d’accordo con chi metteva la Roma settima o ottava, la Roma è forte e non è inferiore a Milan, Napoli, Lazio o Atalanta. Ma sta rispettando le aspettative». De Rossi ha poi commentato l’ascesa di Lorenzo Pellegrini: «Sta facendo quel salto di qualità che gli si chiedeva anni a dietro. Da quando ha smesso di fare il trequartista e fa il centrocampista fa partite meno appariscenti e più concrete.Si sta ritagliando uno spazio da leader».

