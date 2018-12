Roma, De Rossi con il gruppo ma non ci sarà contro il Genoa. Dzeko punta la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel pomeriggio Daniele De Rossi è tornato ad allenarsi con la squadra. Una buona notizia che, però, non ha nulla a che fare con la partita di domenica sera contro il Genoa: il capitano giallorosso non sarà in campo, anche se il suo impiego avrebbe aiutato Di Francesco a uscire da una crisi che lo vede sempre più lontano dalla panchina della Roma.Su Eusebio aleggia il fantasma di Paulo Sousa pronto a prendere il suo posto se le cose dovessero peggiorare. Il tecnico abruzzese per ribaltare le sorti del suo futuro ha detto di voler puntare sugli uomini, ma gli infortuni limitano il suo raggio d’azione: Dzeko non recupererà almeno fino alla gara contro la Juve e Lorenzo Pellegrini è fermo in infermeria, così come El Shaarawy. Mancano alternative alla formazione schierata mercoledì contro il Viktoria Plzen, a meno che l’allenatore decida di cambiare radicalmente modulo affidandosi a qualche giovane della Primavera.LA FORMAZIONESe invece le cose non dovessero cambiare, Olsen tornerà tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; i mediani Cristante e Nzonzi; sulla trequarti Under, Zaniolo e Kluiver; Schick in attacco. Pastore ha dato dimostrazione di non essere pronto per partire titolare e Luca Pellegrini resterà in tribuna per una sindrome influenzale.