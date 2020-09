Dan Friedkin ha scelto il resort “La Posta Vecchia” di Ladispoli per il suo soggiorno romano. La residenza è chiusa al pubblico causa Covid e l’unico modo per soggiornarvi è prenotarla in esclusiva. Così ha fatto il nuovo proprietario della Roma per i suoi quattro giorni nella Capitale durante i quali ha scelto di godersi uno dei posti più belli del litorale laziale: 19 camere e suite, un affaccio sul mare mozzafiato, arazzi e mosaici romani all’interno e capolavori dell’arte rinascimentale della collezione privata del famoso milionario Getty (sulla cui storia, peraltro, è stato realizzato un film prodotto proprio da Friedkin).



Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una residenza che il magnate texano pagherebbe circa 20mila euro al giorno per garantirsi la riservatezza necessaria durante il tempo libero. Un luogo che la scorsa estate ha ospitato, amministratore delegato, presidente e principale azionista della società del gas Novatek e patrimonio stimato da Forbes in oltre 23 miliardi di dollari che ha organizzato una festa blindatissima in cui ha cantato Enrique Iglesias, figlio di Julio.