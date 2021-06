Roma, dalla Spagna: il Real Madrid vuole Spinazzola

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: Leonardo Spinazzola potrebbe andare al Real Madrid e nella trattativa entrerebbe Borja Mayoral. Il quotidiano sportivo As, rivela di una riunione andata in scena in Francia tra degli emissari della Roma e del Real Madrid per mettere in piedi l’affare. L’esigenza dei blancos è di prendere un esterno basso di livello liberardosi dell’ingaggio di Marcelo che percepisce 8 milioni a stagione. Spinazzola sta inanellando una serie di prestazioni positive con la nazionale italiana che hanno attirato le attenzioni del Real, nella trattativa potrebbe entrare anche Mayoral per cui la Roma ha opzione di riscatto di 20 milioni in questa sessione di mercato e 15 in quella del prossimo anno.