Roma, da Vina a Oliveira: due sessioni di mercato bocciate. In estate sarà rifondazione: ecco i nomi

Quella che doveva essere la stagione della rinascita della Roma, si è trasformata in quella rimpianti. A partire dal mercato, definito di «reazione» da Mourinho che non ha dato i successi sparati. In quello estivo sono arrivati Shomurodov, Vina, Rui Patricio, e Abraham una spesa che si aggira intorno ai 90 milioni, ma di questi, ad oggi, gli unici ad aver dato la svolta sono solo il portiere e l’attaccante. Il resto è formato da pedine sicuramente utili, ma non ad agganciare le prime quattro in campionato. La proprietà tra settembre e dicembre si è resa conto che qualcosa non girava nel verso giusto, soprattutto dopo che Mourinho lo ha fatto notare a più riprese nelle sue conferenze stampa. Allora, ha dato mandato a Tiago Pinto di acquistare due rinforzi a gennaio, ma senza uscire dai paletti del budget fissato: ecco, dunque, arrivare Sergio Oliveira e Maitlend-Niles. Due giocatori che nelle prime gare di campionato hanno dato segnali positivi, salvo poi scendere di rendimento nelle ultime settimane. Ad oggi le sessioni di mercato possono definirsi sbagliate e bocciate dai fatti: giallorossi ottavi in classifica a 41 punti e fuori dalla Coppa Italia. La piazza aspetta paziente l’estate quando, secondo indiscrezioni, ci sarà la “rifondazione” del parco giocatori: via elementi che hanno dimostrato mediocrità e spazio a giocatori d’esperienza e di livello. Per la fascia destra un nome che piace è quello di Dest del Barcellona: ventiduenne statunitense nato in Olanda, costa circa 20 milioni e piace a Monaco e Ajax. Arriverà anche il regista, un ruolo mai coperto nonostante le continue richieste di Mourinho: il nome potrebbe essere quello di Granit Xhaka, trattativa messa in piedi con l’Arsenal già la scorsa estate, ma terminata con un nulla di fatto per le alte pretese dei Gunners. La Roma ci tornerà sopra sperando in un ridimensionamento del club inglese. Piace anche Joan Ruiz, uno dei più promettenti giocatori delle giovanili del Villareal, le trattative per il suo rinnovo sono ferme e i giallorossi potrebbero inserirsi. Poi, tante cessioni per dare a Pinto un tesoretto e possibilità di manovra.