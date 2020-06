«Posso confermare che la Roma è uno dei tanti club che abbiamo esaminato». Parola di Joseph DaGrosa, l’imprenditore statunitense ex presidente del Bordeaux. Dopo il “no” rifilato a Dan Friedkin, James Pallotta è alla ricerca di un altro acquirente per la società giallorossa, il prezzo per la cessione non può essere al di sotto dei 650 milioni di euro e DaGrosa non sarebbe disposto a comprare l’intero pacchetto, ma entrare come investitore al fianco del tycoon di Boston per garantire liquidità: «Abbiamo esaminato la Roma, ma il nostro coinvolgimento nell’operazione è stato accentuato dagli amici della stampa italiana. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una delle alternative che sta prendendo in considerazione», ha detto il manager proprietario di GACP Sports in un’intervista al sito offthepitch.com.

LEGGI ANCHE--> Roma, Pallotta al bivio: trovare liquidità o riallacciare con Friedkin

DaGrosa è gestore del un fondo di private equity General American Capital Partners di Miami che partecipò all'acquisizione del Bordeaux 15 mesi fa insieme alla società King Street. Un’avventura che durò molto poco dato che lo scorso dicembre ha ceduto il 13,6% delle sue quote (circa 15 di milioni), con grande gioia dei tifosi francesi.

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA