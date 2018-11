Roma, Dzeko: «Se sono nervoso è perchè non mi piace perdere»

Ultimo aggiornamento: 13:51

In conferenza stampa alla vigilia di Cska-Roma, insieme a Di Francesco, c'era Edin Dzeko che ha cosi risposto alle domande dei giornalisti«E' difficile da spiegare perché in Champions abbiamo fatto molto bene, solo a Madrid non abbiamo fatto la nostra partita ma in generale siamo sempre presenti. Non lo so, forse perché in Champions ci sono poche partite e in ogni gara devi andare con tutta la forza. Forse ogni tanto si pensa che in Serie A, contro Bologna, Chievo e Spal, pensiamo si possa vincere facile ma sappiamo che non è facile vincere in Serie A e devi dare il 100% per vincere le partite»«Dopo lo scorso anno abbiamo visto tutti quanto è bello giocare in Champions, arrivare in semifinale lo è ancora di più. Vincere la partita di domani significherebbe passare il turno e anche per questo è una partita più importante. Si aspetta 12 mesi per la Champions e poi arriva, non dico che arriveremo in semifinale ma vogliamo fare il meglio possibile»«I gol li devo fare, sono il primo responsabile. Ultimamente segno più in Champions che in Serie A e devo migliorare anche io perché ho sbagliato qualche occasione di troppo. Non guardo indietro e penso solo a migliorare partita dopo partita»«Mi ricordo il mio primo anno anche se Patrik è più giovane, abbiamo visto tutti che è capace a far gol e giocare bene. Deve iniziare da se stesso e dare sempre di più sia in allenamento che in partita, non ha avuto anche fortuna, ad esempio col Frosinone poteva fare gol. Con un gol può cambiare tanto»«Sono ancora buono, non preoccupatevi. E' difficile cambiare così velocemente, avere cattiveria in campo è una cosa diversa. Nessuno pensa forse che non mi fa piacere perdere e anche per questo sono più nervoso. Non è l'inizio di campionato che volevamo ma non mi piace mai perdere e ogni tanto come mi dice il mister quando perdo la testa perdo 5-10 minuti ma mi fa bene perché poi ho un'altra forza»«E' la 6a mi sembra perché ci ho giocato anche col Wolfsburg, penso che ho perso solo una volta ed era in questo stadio. Il Cska è cambiato molto, l'unico rimasto penso sia il portiere, è una squadra molto giovane che sa vincere le grandi partite come abbiamo visto contro il Real Madrid e dovremo dare il nostro meglio per prendere un risultato positivo»