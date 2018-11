Roma, Di Francesco orientato verso formula derby con il doppio terzino

Ultimo aggiornamento: 20:23

dal nostro inviato a MoscaMeno male che c'è la Champions. Lo pensano Di Francesco e i giocatori nello spoagliatoio. Ma anche i dirigenti che sono qui a Mosca e il presidente Pallotta che sta dall'altra parte dell'oceano. La Roma di coppa non ha niente a che vedere con quella in campionato. E' così da quando c'è l'attuale allenatore che l'ha spinta, nella stagione scorsa, fino alla semifinale e quindi tra i migliori 4 club d'Europa. Anche in questa edizione, dopo il ko del Bernabeu contro il Real, è ripartita da protagonista: manita al Vktoria Plzen e tris al Cska, 8 gol realizzati e nessuno incassato. E 1° posto nel gruppo G, davanti al Madrid per la miglior differenza reti. Il paragone con la serie A è, quindi, disarmante per i 16 punti in 11 partite che e 9° posto in classifica.VENTO IN COPPALa sfida di domani sera al Luzhniki (ore 18.55 italiane, le 21 di Mosca) è già decisiva. Se la Roma vince, vola verso gli ottavi. E si arricchisce con altri 20 milioni perché la qualificazione ha il suo peso anche economico e non vale solo per il prestigio. Il Cska, già battuto 3 a 0 all'Olimpico, è giovane e altalenante almeno quanto i giallorossi. E, come i rivali, stenta in campionato: 5° posto, dopo il pari in casa nel. Derby contro la Dinamo, e 11 punti di distacco dallo Zenit. Goncharenko punta su Dzagoev e imita Di Francesco: possibile il 4-2-3-1 per sfidare il collega mettendosi a specchio.FORMULA DERBYDi Francesco è qui con 20 giocatori. L'assenza di De Rossi lo spinge a riproporre la soluzione che funzionò contro la Lazio: doppio terzino sulla fascia, Santon basso e Florenzi alto. Nel tridente, dopo l'1-1 di sabato al Franchi contro la Fiorentina, conferma solo per Dzeko, già 5 reti in 3 partite di questa Champions: fuori Under ed El Shaarawy, spazio a Florenzi e Kluivert. Pellegrini avanza da trequartista e Cristante torna a far coppia con Nzonzi. Recuperato Manolas che si riprende il posto da titolare.