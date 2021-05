9 Maggio 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







Pagelle Roma-Crotone

FUZATO 6

Non deve mettersi in mostra con interventi seri. Reattivo su un tiraccio di Simy e uno di Cigarini nella ripresa.

KARSDORP 7

Scende spesso con la solita disinvoltura e con la consueta forza d’urto. Qualche buona palla messa dentro, vedi l’assist per Micki. Da quella parte è una garanzia. Continuo.

IBANEZ 6

Blocca qualche iniziativa (poche, a dire la verità) del Crotone, a volte in ritardo sulle mancanze di Reynolds. Dura un tempo e, “affaticato”, lascia il campo a fine primo tempo.

KUMBULLA 6

Il Crotone si avvicina poco verso l’area della Roma. Un lavoro di controllo, senza pene.

REYNOLDS 5

Bloccato, scolastico, si lancia poco verso l’avventura. Quando arriva sul fondo, «sbaglia il cross», per dirla alla Cosmi. Giocare a sinistra, forse, non lo aiuta. In difficoltà nell’uno contro uno, il Crotone, quel poco che fa, lo fa dalla sua parte. Male.

CRISTANTE 6,5

E’ sempre al centro del gioco, senza troppi squilli di tromba. Fa il suo, come sempre. Con pregi e difetti.

DARBOE 6,5

Buon senso della posizione, si agita per il campo mostrando una buona personalità, chiamando la palla e mai evitandola. Conferma.

PEDRO 6

Parte bene, sfiorando il gol e rimediando una punizione dal limite dell’area. Via via evapora.

PELLEGRINI 8

Una punizione (quasi gol), un paio di imbucate fatte bene, sono i segnali che è il ragazzo è in giornata. Il meglio lo regala nel finale, con la doppietta figlia di una buona qualità tecnica, e il lancio profondo per Karsdorp, che porta al poker.

MKHITARYAN 7

Più vivace rispetto all’ultimo mese. Esempio: l’assist per Mayoral in occasione del vantaggio. Altro esempio: il gol.

MAYORAL 7,5

È uno degli osservati speciali di Mourinho. Con o senza Dzeko. Ne segna due: dieci in campionato, diciassette in totale (non segnava dal 18 aprile). I numeri sono dalla sua parte. Poi si vedrà.

JESUS 6

Mette il piedone su un paio di palloni pericolosi.

SANTON 6,5

Spinge e difende.

PASTORE 6,5

Una buona gestione del pallone.

BOVE NG

Classe 2002, esordiente 1.

ZALEWSKI NG

Esordiente numero 2 (in A, mentre in Europa ha già dato). Con assist per il quinto gol.

FONSECA 7

Vuole congedarsi dignitosamente e ci riesce agevolmente. Il difficile viene ora, contro Inter e Lazio.

SOZZA 6

Non si vede, né si sente.

CORDAZ 5

Forte, muscolare, reattivo, ma alla fine torna a casa con cinque gol. Novanta in totale.

DJIDJI 4,5

Dura un tempo, poi crolla.

GOLEMIC 4

Male, come tutti i suoi compagni di reparto e davanti alla ennesima goleada.

MAGALLÁN 5

Regge poco anche lui.

MOLINA 5

Si perde nel finale: regge bene Reynolds, meno Santon.

MESSIAS 5,5

Fa quel che può, ma là in mezzo se lo mangiano presto.

CIGARINI 5,5

Prova a far male a Fuzato con un tiro, ma finisce lì.

27’ ST PETRICCIONE N.G.

BENALI 5,5

Sbatte contro i centrali della Roma.

27’ ST ZANELLATO N.G.

RECA 6

Lucido fino alla fine, ma predica nel deserto.

1’ ST RISPOLI 4,5

Entra e scompare subito.

OUNAS 6

Guizzante, ma a volte gioca per se stesso.

42’ ST RIVIÉRE N.G.

SIMY 5

Stavolta non punge, quasi non si vede

COSMI 5

La squadra non ha più motivazioni. Già una vittoria aver finito il primo tempo senza prendere gol.