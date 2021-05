Roma-Crotone 0-0 diretta: iniziata la partita

3'pt Lancio di Kumbulla, impreciso, per Mayoral. Cordaz riesce a bloccare la sfera.

2'pt Ritmi blandi in questo avvio. La Roma tocca il primo pallone della sua partita dopo oltre un minuto di giro palla della squadra calabrese.

1'pt Iniziata la partita, primo pallone per il Crotone.

Vincere per riprendersi il settimo posto, quello che vale la partecipazione alla prossima Conference League. Il Sassuolo, vincendo contro il Genoa, ha superato la Roma in classifica. Ecco perché la squadra di Fonseca non può permettersi nessun passo falso, in casa, contro il Crotone di Serse Cosmi, già retrocesso. Prima maglia da titolare per Darboe. Panchina per Dzeko, gioca Mayoral in attacco.

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All: Fonseca.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All: Cosmi.

