Roma, Cristante stringe i denti: oggi allenamento a parte, ma sarà in campo con la Samp

La stanchezza comincia a farsi sentire per Bryan Cristante sempre titolare con la Roma tranne nel match contro il Lecce in cui ha giocato solo quattro minuti. Fonseca conta su di lui, è diventato un calciatore inamovibile a centrocampo e anche il ct della Nazionale Mancini sta cominciando ad apprezzarlo dopo i 90 minuti giocati contro il Liechtenstein martedì scorso. Con la Sampdoria sarà lui a posizionarsi sulla linea mediana accanto a Veretout, impossibile fare turnover per il tecnico portoghese che si ritrova con Pellegrini e Diawara in infermeria. È per questo che oggi a Trigoria Bryan non si è allenato con la squadra, ma ha svolto una seduta personalizzata per allentare i ritmi e non sovraccaricare i muscoli. Domenica alle 15 resteranno a guardare anche Under e Mkhitaryan ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari, così come Dzeko che rientrerà in campo il prossimo turno contro il Milan.