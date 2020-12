Roma, Cristante: «A Napoli abbiamo sbagliato, ma quest'anno è la prima volta»

Bryan Cristante respinge al mittente le accuse di una Roma debole contro le squadre forti: «Non penso sia una cosa vera. Contro le grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo poche sconfitte. Non troviamo il bisogno di affrontare il discorso con l’allenatore». Ecco le parole del centrocampista alla vigilia della partita di Europa League contro lo Young Boys.

Squadra lunga contro il Napoli. «Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori tra ieri e oggi. È una partita singola, abbiamo fatto bene tutte le altre. Domani dovremo fare lo stesso bene».

Il ruolo. «C’è bisogno di me in quella posizione, man mano che si gioca in un ruolo si riesce a migliorare. Adesso c’è bisogno di me lì, poi il mister deciderà dove schierarmi».

I risultati con le grandi squadre. «Sinceramente non penso sia una cosa vera. Contro le grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo poche sconfitte. Non troviamo il bisogno di affrontare il discorso».

Lo Young Boys. «È un’ottima squadra, pressano bene. Li abbiamo rivisti questi giorni, sono davanti con noi nel girone e sarà una partita fondamentale. Dovremo fare un’ottima prestazione per portare a casa il primo posto».

