Roma, Cristante: «Non si può vincere subito, il progetto deve portare a un titolo»

«Il progetto parte da quest’anno e bisogna essere subito competitivi per raggiungere i nostri obbiettivi. Non è che in un anno si può vincere lo scudetto, ma è un progetto strutturato che deve portare a qualche titolo», lo ha detto Bryan Cristante ai media del club fresco di rinnovo contrattuale fino al 2024. Il centrocampista sta recuperando dall’infortunio all’adduttore ed entro la fine di gennaio potrebbe già tornare a disposizione: «Mi sento bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro con i preparatori e con lo staff. Sono rientrato subito sentendomi bene, che è la cosa più importante».

Ultimo aggiornamento: 16:56

