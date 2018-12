Roma, Cristante: «Abbiamo le carte in regola per arrivare in Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo le carte in regola per arrivare tra le prime quattro».non si dà per vinto nonostante l’inizio di stagione non esaltante dei giallorossi messi ko dalle cosiddette “piccole” che hanno frenato la scalata dei giallorossi alla cima della classifica: «Non siamo stati bravi, non abbiamo fatto del nostro meglio. Bisognava fare di più, il campionato di Serie A non è facile contro nessuno, ma stiamo lavorando per sistemare questo aspetto. Abbiamo le carte in regola per arrivare tra le prime quattro ed è quello il nostro posto e sono loro i nostri avversari», ha detto il centrocampista in un’intervista a Sky Sport. Un mercato, quello di, che ha coinvolto nel progetto calciatori giovani che hanno bisogno di tempo per carburare: «È bello perché sono tutti giovani e forti, anche se ci vuole un pelo in più di pazienza c’è un futuro assicurato. I ragazzi portano tanta esuberanza. Zaniolo? Diventerà un grande giocatore ha fatto bene e dovrà continuare su questa strada». Determinanti nel gruppo, però, sono anche i senatori come Daniele: «Bisogna guardarlo ogni giorno, è una fortuna averlo come compagno con la sua esperienza e rubare da lui il più possibile».