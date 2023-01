Roma, è febbre da Coppa Italia: lunghe file virtuali per i biglietti dei quarti contro la Cremonese

È già febbre biglietti per la Coppa Italia. Con l’eliminazione del Napoli dalla competizione e il passaggio ai quarti della Cremonese ai rigori, la Roma è tra i favoriti ad arrivare in finale. Il tabellone, infatti, prevede i grigiorossi come prossimi avversari della squadra di Mourinho, il vincente si scontrerà in semifinale con una tra Fiorentina e Torino. Insomma, un percorso con pochi ostacoli che ha suscitato enorme entusiasmo nella Capitale. Già pochi minuti dopo il fischio finale di Napoli-Cremonese, il club ha aperto la vendita per i biglietti per i quarti di finale. In migliaia si sono riversati sul sito (circa 3000) formando una coda virtuale che prevedeva lunghi tempi d’attesa. Attualmente sono 8000 le persone che hanno fatto valere la prelazione acquistando biglietti per i quarti che si giocheranno il 1° febbraio all’Olimpico.

Coppa Italia, Roma-Cremonese: info biglietti

Saranno tre le fasi di vendita: la prima è dedicata solo agli Abbonati Serie A, la seconda esclusivamente agli Abbonati Coppe, mentre la terza darà a tutti la possibilità di comprare i tagliandi.

Fase 1: prelazione Abbonati Serie A

A partire da martedì 17 e fino alle ore 11:59 di giovedì 19 gennaio, gli abbonati Serie A (Plus & Classic) potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Fase 2: prevendita Abbonati Coppe

Terminata la prelazione concessa agli Abbonati Serie A, la Fase 2 sarà riservata agli Abbonati Coppe, che non siano in possesso anche dell'Abbonamento Serie A. Dalle ore 12 di giovedì 19 gennaio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 gennaio, esclusivamente gli Abbonati Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato, su tutti i settori disponibili.

Fase 3: vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di venerdì 20 gennaio. Contemporaneamente alla vendita libera, gli Abbonati Serie A potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra.

Mourinho critica la Coppa Italia

La Coppa Italia, d’altronde, è l’unico trofeo a cui può ambire la Roma di Mourinho: il percorso in Europa League è lastricato di ostacoli, mentre vincere lo scudetto è praticamente impossibile. Dunque, lo Special One punterà al trofeo nazionale e alla qualificazione in Champions per dare dignità alla stagione. Sarebbe la seconda volta, in caso di successo (in finale potrebbe incontrare una tra Inter, Lazio e Juventus), che José riuscirebbe a vincere la Coppa Italia. È accaduto già l’anno del triplete interista nel 2010. Una competizione, secondo lui, strutturata male: «MI piacerebbe vincerla a Roma giocando con la Roma ma penso che sia la peggior coppa d'Europa. Non protegge i più piccoli. Non dà animo a quelli che hanno un sogno e non sto parlando di noi. Sto parlando del Torino che vince sul campo dei Campioni d’Italia e la prossima deve giocare fuori casa perché l’anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro ottavi o noni. Questo non capisco. L’anno scorso abbiamo finito sesti, l’anno prima settimi, voglio investire nella Coppa Italia ma se sono una squadra di livello inferiore, non voglio giocarmela. Che motivazione dovrebbero avere? Dov’è la bellezza della Coppa?». Ragionamento che è stato sconfessato dalla vittoria della Cremonese in casa del Napoli. Chissà se un risultato così inatteso gli abbia fatto cambiare idea.