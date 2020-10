Roma, il Covid colpisce anche la Primavera Femminile: 14 calciatrici contagiate

L’incubo Covid-19 colpisce anche la Roma Primavera Femminile che ha dovuto fermare tutte le attività a causa di un focolaio che ha colpito 14 ragazze. Le giovani calciatrici, campionesse d’Italia da un mese dopo aver sconfitto la Juventus, sono in maggior parte asintomatiche o con lievi sintomi. Le ragazze, allenandosi all'Acquacetosa, non sono mai entrate in contatto con la prima squadra femminile ed è per questo che l’attività nei centri sportivi può proseguire con regolarità. Il cluster della Roma Femminile Primavera si aggiunge a quello degli Under 17 maschile in cui sono stati riscontrati quattro positivi.

