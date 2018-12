Roma, così solida prima e così fragile oggi, metamorfosi di una rosa in-difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Florenzi e Kolarov esterni, Manolas e Fazio centrali. Era il quartetto tipo dello scorso anno. La Roma ha chiuso il campionato con ventotto reti subite, quest’anno, e siamo alla 15esima giornata, i giallorossi hanno incassato 20 reti. Qualcosa, a quanto pare, è cambiato.SOLIDITÀLa Roma non era troppo brillante ma ha sempre mostrato una certa solidità difensiva, anche grazie alla ottima stagione di Manolas e di Fazio, oltre che quella di uno splendido Alisson e delle alternative come Jesus. Moreno non si era mai visto, così come non si è visto Jonathan Silva nella seconda parte della stagione. La Roma difendeva di squadra, oggi non lo è per questo becca gol in ogni occasione, tranne tre volte contro Torino, Frosinone e Empoli, ovvero due volte fuori casa e una all’Olimpico. E’ chiaro che il problema non riguarda solo gli uomini della difesa, che rispetto all’anno scorso ha Santon, Lu.Pellegrini e Olsen (che non sta andando male per niente) in più. Karsdorp non c’era prima e non c’è stato mai fino a ora. Ma dicevamo: il problema va ricercato altrove. Il centrocampo dell’anno scorso, che giocava a tre e non due, aveva giocatori di carattere, di temperamento, di corsa. Nainggolan e Strootman, è vero che ora funzionano poco con le rispettive squadre, ma qui funzionavano, eccome. La difesa adesso è meno protetta: l’assenza di De Rossi è pensante, e vale il discorso fatto per Strootman e Nainggolan. Cristante e Nzonzi stanno diventando solo ora una coppia e il primo specialmente è in crescita costante, migliora il rendimento ma non è ancora un leader, così come non lo è Nzonzi. La Roma aveva e ha bisogno di uomini, magari con poco talento, ma uomini, quelli (tanto per citare Maicon) che vincono i duelli con la forza della sola faccia. Pastore - in questo - non ha sostituito Nainggolan; Coric, Cristante non potevano essere Strootman, così come Pellegrini o lo stesso Zaniolo. Nzonzi si avvicina a quel tipo di calciatore, più per senso della posizione che per temperamento, sta facendo il suo ma quasi mai quel qualcosa in più. Tutto questo senza entrare nel merito degli stati di forma dei vari Manolas, Fazio, Jesus e via discorrendo.SCHIERAMENTIDi Francesco in campionato ha schierato molti quartetti diversi (sei) più una volta la difesa a tre (con il Milan). La così detta difesa titolare, ovvero Fazio, Manolas centrali, Florenzi e Kolarov sulle fasce, solo in tre occasioni. Cinque volte Santon ha preso il posto di Florenzi, Juan Jesus ha giocato titolare cinque delle ultime sei partite, tre volte al fianco di Manolas (Napoli, Sampdoria e Inter), due con Fazio (Fiorentina e Udinese). Non c’è una verità in questi dati, o forse una sì: lo scorso anno i difensori dominanti (per continuità di rendimento) erano due (Fazio e Manolas), quest’anno pare ce ne sia uno solo (Manolas).