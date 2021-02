Come per gli aspetti positivi, nell’affrontare cosa funziona meno nella Roma bisogna distinguere tra la figura del tecnico e la squadra. Dopo un anno e mezzo, pregi e difetti di Fonseca sono più o meno noti. Allenatore che ha dimostrato di saper cambiare idea e modulo (dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1), di trovare delle soluzioni in emergenza (Mancini in mediana), meticoloso nel preparare le gare, meno bravo nel cambiarle in corsa. L’impressione che se ne ricava, è che se il canovaccio non è quello immaginato e studiato alla vigilia, Paulo fatica maledettamente a modificare in corsa l’inerzia del match. Nemmeno per quanto riguarda il complesso di inferiorità, ormai palese quando si affrontano le migliori del torneo, Fonseca può essere esente da critiche: i 3 punti sui 21 disponibili e le 20 reti subite (media 2,85) lo confermano. Sorprende poi l’idiosincrasia del portoghese per le due punte. Alla vigilia con la Juventus, aveva spiegato come Dzeko e Borja Mayoral avessero caratteristiche diverse, ritenendoli quindi complementari. Poi, nel post-gara, a chi chiedeva perché non avesse provato i due attaccanti insieme nell’ultima mezz’ora, ha replicato come la squadra «non è pronta per giocare così». Più un dogma che una spiegazione. Soprattutto a febbraio inoltrato.

LE LACUNE

Dall’allenatore alla squadra, il passo è breve. Già 35 le reti subite (considerando le 3 della sconfitta a tavolino contro il Verona): la difesa non dà più garanzie. A partire dal portiere. Che sia Mirante o (soprattutto) Pau Lopez, il reparto non si sente sicuro. Così gli errori individuali si sommano a quelli di squadra (da ravvisare perlopiù quando si alza il baricentro). Ibanez, spesso e volentieri tra i migliori, quando si affrontano le big commette almeno un errore grave a partita. Défaillance in serie con Siviglia, Napoli (2), Atalanta (1), Milan (1), Lazio (2) e Juventus: troppe per essere un caso. Smalling, al di là dei problemi fisici, fa più fatica in una difesa a tre che a quattro. Essendo un marcatore, nel 3-4-2-1 - giostrando come centrale tra i tre - ha compiti d’impostazione che svolge senza entusiasmare. Kumbulla, dopo il Covid, sta facendo più fatica del previsto. Altalenante invece Mancini che tuttavia ha una dote che nella squadra sembra mancare: la leadership. Questo è un altro neo al quale Pinto dovrà mettere mano la prossima estate. La Roma, infatti, ha diversi leader tecnici (Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko), pochi caratteriali. Manca l’Ibrahimovic o il Chiellini di turno, il calciatore al quale - al di là del valore tecnico - affidarsi quando la squadra è in difficoltà. Dalle critiche non può essere esente nemmeno l’attacco. Travolgente quando affronta le medio-piccole, frenato con le altre. Non solo a livello numerico ma proprio nella produzione di occasioni su azione. I match con Napoli, Lazio e Juventus, dove i portieri avversari rimangono perlopiù inoperosi, oltre ai 6 match stagionali (5 in campionato) senza reti, ne sono la riprova.

