Termina l’avventura alla Roma di Ante Coric il centrocampista prelevato lo scorso anno da Monchi dalla Dinamo Zagabria. Il croato si è trasferito all’Almeria in prestito con diritto di riscatto dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito. Ad annunciarlo il club spagnolo con un tweet in cui Coric veste la maglia biancorossa. Un periodo da dimenticare quello nella Capitale in cui ha collezionato appena tre presenze e 48 minuti giocati.





