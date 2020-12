Il giro di boa è ancora lontano 7 gare. Un primo bilancio, però, è prossimo. A Natale Fonseca traccerà una linea e capirà come e dove rinforzare la squadra per tenersi stretta la zona Champions. Il gruppo per ora risponde ma la corsa è appena giunta ad un terzo del percorso. Non bisogna quindi abbassare la guardia e, se possibile, rinforzare la rosa. Investire oggi per incassare domani anche perché l’Europa che conta è un traguardo fondamentale sia per il club (che ha chiuso in rosso lo scorso giugno a -204 milioni) che per il portoghese. Inutile girarci intorno: adesso per Paulo ci sono soltanto elogi ma la conferma passa dalla partecipazione alla prossima Champions. Mancano due gare prima del mini-break. Due partite che possono voler dir molto. In primis perché la classifica è così corta che basta un pareggio per trovarsi fuori dalle prime quattro. Ma poi, c’è l’ostacolo “big” da superare. Sinora la Roma è stata una sorta di Giano Bifronte: spietata con le medio-piccole (ein-plein di successi, 7 su 7, con squadre dal decimo posto in giù), in difficoltà con le prime 7 (4 punti in 5 gare con Verona, Juve, Milan, Napoli e Sassuolo). Per intenderci: quando l’asticella si è alzata, i giallorossi hanno mostrato qualche limite. Domani l’Atalanta - staccata di 6 punti - sarà un bel banco di prova. Uno di quelli che, se superati, regalerebbe ulteriore sprint al gruppo, rinvigorito dopo il primo posto nel girone di Europa League e il successo contro il Torino.

L’ORA DELLE SCELTE

Per Fonseca è anche tempo di scelte. Perché l’equilibrio che regala l’impiego di un centrocampista in più (Villar) non può passare inosservato. In due gare, 8 gol segnati e 2 subiti ma la sensazione che la squadra si trovi maggiormente a suo agio. È chiaro che la decisione pesa. Perché, eventualmente, dover lasciar fuori Pedro per la seconda gara consecutiva non sarebbe semplice. Non è la prima volta, però, che la squadra dimostra di trovarsi meglio con Pellegrini trequartista. Anche lo scorso anno, a Firenze (1-4), andò in scena di questi tempi (20 dicembre) la miglior Roma della stagione. Modulo diverso (4-2-3-1) ma non la sostanza: un centrocampista in più e un attaccante in meno. All’epoca il prescelto vicino a Veretout era Diawara, oggi è il momento di Villar. Più dei singoli interpreti, però, la sensazione è che sia la capacità di Lorenzo nello sdoppiarsi a fare la differenza. Trequartista quando si attacca, centrocampista che non disdegna a trasformarsi in mediano quando si difende. Inevitabile che a pagare sia uno dei due attaccanti dietro Dzeko. Considerando il momento di Mkhitaryan (7 gol e 5 assist, con 39 tiri verso la porta avversaria) è Pedro a rischiare. Anche perché l’Atalanta gioca uomo contro uomo in ogni parte del campo e fa della forza fisica uno dei suoi punti di forza.

TABÙ DA INFRANGERE

Paulo non è il tipo che lascia nulla al caso. Nei due precedenti confronti con Gasperini, è uscito sconfitto (0-2 all’Olimpico e 1-2 a Bergamo) ma sempre dando l’idea di aver studiato nei minimi particolari l’avversario. All’andata la Roma cambiò in corsa, schierandosi a tre, tralasciando quello che all’epoca sembrava essere un dogma (4-2-3-1). Al ritorno, in piena emergenza, il portoghese optò invece per il 4-1-4-1 con Mancini che, dopo 3 mesi, tornò a fare il mediano davanti alla difesa. Scelta che lo premiò soltanto sino all’intervallo (vantaggio di Dzeko) con Pellegrini e Mkhitaryan palleggiatori a centrocampo per uscire dal pressing di De Roon e Freuler. Un blackout a inizio ripresa, gli costò la gara in 8 minuti e sancì il primo gap (mai colmato) dal quarto posto. Posizione che ora occupa, in virtù della differenza reti, e che può migliorare sino a Natale. Domani l’Atalanta, mercoledì il Cagliari dell’ex Di Francesco: l’assembramento in vetta potrebbe di colpo sciogliersi.

