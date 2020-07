© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 5 giornate dal traguardo, ecco il big match nel posticipo dell’Olimpico. Niente scontro diretto, però, guardando la classifica. Ognuna va per la sua strada: l’ Inter ancora corre per lo scudetto (la Juve è a -6), la Roma si accontenta di farlo per la partecipazione alla prossima Europa League (difendendo il 5° posto e soprattutto tenendo a distanza di sicurezza il Milan per evitare i preliminari) e per la preparazione di questa edizione della coppa che riprenderà (anche per i nerazzurri che incroceranno il Getafe) il 6 agosto (i giallorossi sfideranno a Duisburg il Siviglia). Conte, prima scelta di Pallotta nella primavera 2019, ha 14 punti in più di Fonseca: il distacco è la sintesi della manifesta solidità del gruppo Suning rispetto al grave indebitamento della proprietà Usa. Che, presto (entro l’inizio del nuovo campionato, come si augurano a Trigoria e nella sede di viale Tolstoj) o tardi (entro la fine del 2020), dovrà per forza farsi da parte. Friedkin, il principale candidato al trono bostoniano, c’è e si vede. Ora, dopo il lockdown, come prima.La precaria situazione del club è ormai da tempo nel menù quotidiano della squadra. Fonseca, con 3 successi di fila, è tornato a spostare l’attenzione sul percorso della squadra. Mostrandosi umile al momento di cambiare il sistema di gioco, adattato alle caratteristiche dei suoi giocatori, e deciso, se c’è da prendere di petto qualche calciatore soprattutto da quando Petrachi è stato licenziato da Pallotta. La sua presenza è insomma forte dentro lo spogliatoi, anche se fa il modesto quando deve parlare in pubblico di qualche suo intervento ad personam. Ultimo il caso Zaniolo, rimproverato platealmente in campo da Mancini. Il portoghese, a caldo, ha difeso in tv il difensore e ripreso anche lui il trequartista. Adesso si limita a sminuire: «Io sono molto diretto, frontale, quando una situazione non mi piace. Non c’è alcun problema tra me e Zaniolo nè tra lui e i compagni. Abbiamo fiducia in lui». A fine pomeriggio il giocatore esce però di scena: out per l’Inter (lieve affaticamento al polpaccio). Cronaca degli ultimi episodi: quando Peres ha sbagliato in campo, non è stato convocato per la partita successiva; stessa punizione per Kluivert quando si è allenato male. Zaniolo, invece, non sta bene. Ma questa, al momento, è solo la motivazione ufficiale su cui è legittima ogni possibile interpretazione. Su Dzeko che non esulta, stranito per essere stato offerto in giro per l’Italia (l’Inter è sempre interessata), l’allenatore la prende larga: «I giocatori sono sereni, i problemi vengono dall’esterno». La zona Champions, a 12 punti, è ormai irraggiungibile. «Meglio pensare alla complicata gara con l’Inter». Finora la Roma non ha battuto nessuna delle prime 4: «I numeri sono questi. Non abbiamo mai vinto, ma ci siamo andati vicino».Fonseca tiene in stand by Smalling: «Ha fatto pochi allenamenti con la squadra, vediamo come si sente». Il turnover, intanto, sparisce. Al massimo 1-2 cambi (ballottaggi Peres-Zappacosta e Cristante-Diawara). «Io non voglio cambiare molto, nemmeno se c’è Lukaku. Under e Kluivert si stanno allenando bene. Ma si gioca in undici e la squadra sta facendo bene. Peres in questo periodo gioca di più perché lì abbiamo bisogno di un giocatore offensivo. E mi piace Kolarov centrale, come fece nel City».