Roma, contro il Bologna biglietti extra a partire da 5 euro

La corsa al biglietto non si placa. Oltre 50mila presenze domenica contro la Salernitana, quasi raggiunta quota 60mila per il ritorno dei quarti di Conference League contro il Bodo-Glimt. E così, a Trigoria, forti dell'entusiasmo della tifoseria, rilanciano. Per la gara casalinga contro il Bologna (che si disputerà nel weekend del 1 maggio: data e ora da decidere), la Roma ha pensato a due promozioni. La prima è rivolta agli abbonati che contemporaneamente alla vendita libera potranno usufruire di un prezzo dedicato di 5€ per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi da quelli del proprio abbonamento. L'altra, invece, è riservata a tutti i tifosi giallorossi non abbonati. Esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona "PROMO", acquistando un biglietto a tariffa "Intero" sarà inoltre possibile comprare ulteriori tagliandi al prezzo di 10€ l'uno. Unica limitazione: ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.