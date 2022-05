La Roma vince la Conference League a Tirana e nella Capitale esplode la festa fra fuochi d'artificio, botti, petardi e caroselli. Bandiere giallorosse e cori per le vie del centro dove si sono riversati migliaia di tifosi. Dai quartieri periferici di storica fede giallorossa i tifosi hanno iniziato a riversarsi in strada ancora poco prima del fischio dell'arbitro a Tirana, ormai la vittoria era certa. E poi via verso il centro della città per questa notte di vittoria.