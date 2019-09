Roma, colpo Mkhitarian: l'esterno dell'Arsenal è già nella Capitale

Gianluca Petrachi spiazza tutti e assesta il colpo Henrix Hamleti Mxitaryan per completare la rosa di Fonseca a poche ore dalla fine del calciomercato. Ieri sera è stato il turno di Kalinc (in queste ore sta svolgendo le visite mediche, più tardi la firma) e oggi quello del centrocampista esterno dell’Arsenal che è già atterrato all'aroporto di Fiumicino con volo proveniente da Londra (AZ201). Mxitaryan andrà a prendere il posto di El Shaarawy nello scacchiere giallorosso, la formula è quella del prestito e lo stipendio di 3,5 milioni a stagione che dovrebbe essere pagato in parte dai Gunners. Ultimo aggiornamento: 11:00





