Roma, colpo in casa della Florentia, passo falso della Juve con l'Atalanta

Primo mezzo passo falso della Juventus di Rita Guarino che pareggia in casa con l’Atalanta Mozzanica. A Vinovo succede tutto nei primi minuti: al quarto autorete della bianconera Cecilia Salvai, al quinto Girelli si fa parare un calcio di rigore e all’ottavo la Aluko pareggia i conti , mettendo a segno la sua quinta rete in campionato . Importante successo della Fiorentina di Cincotta che grazie alla doppietta di Alia Guagni condanna le neroverdi alla prima sconfitt a in campionato e raggiunge quota nove in classifica, ad una sola lunghezza dal primo posto . La prima vittoria stagionale della Roma di Betty Bavagnoli arriva in trasferta contro il Florentia (finisce 2 - 1 con le reti di Ciccotti e Bonfantini), mentre i l Chievo Verona conquista altri tre punti contro l’Orobica dopo quelli nel recupero di mercoledì contro il Pink Bari. Crisi profonda per la formazione pugliese, che dopo quattro partite disputate resta a zero punti , con un passivo di 14 reti subite. Domani il big match delle 12. 30 (in diretta su Sky) tra Milan ed Hellas Verona, con le rossonere ch e potrebbero allungare in testa alla classifica.

Ultimo aggiornamento: 18:39

