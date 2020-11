Roma-Cluj, all'Olimpico anche il Danny Friedkin il primogenito del presidente Dan

New entry allo stadio Olimpico tra famiglia Friedkin: il presidente Dan ha portato con sé oltre al figlio Ryan e vicepresidente anche il primogenito Danny. Tutti i tre si sono posizionati in tribuna d’onore per assistere al match di Europa League tra la Roma e il Cluj. Danny Friedkin è si occupa del Friedkin Group, principalmente della Toyota, ed è vicepresidente del fondo di investimento Afh Investiment LLC di cui il padre è presidente, ha lavorato anche come produttore cinematografico nel film The Last Vermeer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA