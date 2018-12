Roma, club solidale con Koulibaly: «No al razzismo dentro e fuori il calcio»

Non bastavano gli scontri avvenuti all’esterno dello stadio San Siro che hanno provocato la morte di un tifoso nerazzurro: durante il match tra Inter e Napoli di ieri sera sono partiti dagli spalti anche ignobili cori razzisti contro il calciatore Kalidou Koulibaly espulso durante match. Un atto discriminatorio che ha scioccato il mondo del calcio, a esprimere solidarietà è stata anche il club di Pallotta che sul suo profilo Twitter ha scritto: «L’ASRoma si schiera al fianco del calciatore del Napoli Koulibaly vittima di insulti razzisti nella sfida di mercoledì sera. Non c'è posto per il razzismo, né dentro né fuori dal mondo del calcio». © RIPRODUZIONE RISERVATA