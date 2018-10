Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma scende di nuovo in campo di fronte ai propri tifosi, dopo aver dominato il Viktoria Plzen tre settimane fa dilagando per 5 reti a 0 e l'occasione è ghiotta per conquistare i 3 punti contro il CSKA Mosca e avvicinarsi così verso la qualificazione agli ottavi di finale; attenzione però ai russi, che nel turno precedente si sono resi protagonisti della più grande sorpresa di giornata sconfiggendo il Real Madrid nella partita giocata a MoscOlsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, Kluivert; DzekoPomazun; Rodrigo Becao, Magnusson, Chernov; Mario Fernandes, Oblyakov, Bijol, Nababkin; Dazgoev, Vlasic; Chalov.