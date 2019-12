Roma, attacco al quarto posto: vincere con la Spal, aspettando una mano da Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’occasione è da non fallire. La Roma, oggi allo stadio Olimpico ore 18, contro l’ultima in classifica, la Spal; dall’altra parte, saranno coinvolte come i giallorossi nella corsa per un posto in Champions, lo scontro diretto tra Cagliari e Lazio, domani al Sant’Elia. Una delle due mollerà punti, questo è evidente. La Roma ha il dovere di approfittarne. L’opportunità è doppia: sorpassare il Cagliari o accorciare sul terzo posto e non far scappare, eventualmente, la Lazio. Come casca, casca bene, si dice in questi casi. Ma prima di tutto, la squadra di Fonseca deve adempiere al proprio dovere: vincere.SEMBRA FACILETutto facile sembra, del resto doveva essere così anche giovedì contro il Wolfesberger, poi sappiamo cosa è successo. Il test di oggi servirà a capire se il gruppo avrà metabolizzato la rabbia del suo allenatore, il primo a non prendere bene né il risultato né la prestazione di giovedì, e se è capace a trasformarla in energia positiva. Una questione di mentalità, che questa squadra evidentemente non ha ancora acquisito del tutto. Quella mentalità che ti consente di tenere alta la tensione sempre, sia se giochi contro l’Inter (ottima la prova di San Siro), sia se affronti l’ultima della classe (Spal) o quella che non ha interessi nel tuo girone di Europa League (Wolfsberger). Fonseca ha sfogato la sua frustrazione verso i calciatori, specie i panchinari, dai quali si attendeva qualcosa di meglio. Oggi a qualcuno di loro dovrà per forza affidarsi, viste le assenze (Kluivert non ha recuperato, ad esempio). E Fonseca, non facendo certo un favore ai famosi panchinari, candidamente ammette: «Non abbiamo molte soluzioni. Magari alcuni di questi giocheranno contro la Spal». Come a dire: non se ne può fare a meno. Toccherà verosimilmente a Fazio, ad esempio. Ricordiamolo: mancheranno sia Smalling sia Mancini. Il tecnico volta pagina. «L’altra sera, come ho già detto, non mi è piaciuto l’atteggiamento, ne ho parlato anche con i calciatori. Solo in due partite non abbiamo fatto bene, giovedì e in campionato con la Sampdoria. Con la Spal è un’altra partita e mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento giusto».ALE E SPINA AL FOTOFINISHDifficilmente vedremo Under, perché secondo Paulo «deve ancora migliorare molte cose» ma forse vedremo Florenzi, che in questo momento potrebbe avere un’altra chance al posto di Spinazzola, pure lui non benissimo l’altra sera: il dubbio, oltre al terzino, riguarda il centrale di difesa, uno tra Cetin e Jesus, e l’esterno alto, Perotti più di Mkhitaryan. «La Spal è una buona squadra, con una grande organizzazione difensiva. Sarà una gara difficile e i giocatori lo hanno capito. Petrachi mi ha dato una mano con i calciatori dopo l’Europa League? Non avevo bisogno di aiuto, certe situazioni le gestisco io». Vola la Roma Under 14 di Rubinacci nel torneo statunitense ICC FutureBattendo il Real Madrid per 3 a 0, i giallorossi guadagnano le semifinali. In gol per la Roma Guglielmelli, Reale e Bauco. Il tweet di Pallotta, tra un pausa e l’altra della trattativa con Friedkin. «Sono molto orgoglioso dei ragazzi dell’Under 14 della Roma e di tutto lo staff. Congratulazioni per un grande risultato contro il Real Madrid e buona fortuna per le semifinali».